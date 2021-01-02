Минобороны рассказало о разработке робота РХБЗ в России
- РИА Новости
«В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что робот сможет выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки.
Также робот сможет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время. В мирное время комплекс будет применяться в случае возникновения аварий на опасных объектах.
Ранее в России были успешно проведены ходовые испытания боевого робота «Маркер» в полностью автономном режиме в зимних условиях.