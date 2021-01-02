Минобороны рассказало о разработке робота РХБЗ в России

В России в рамках гособоронзаказа разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что робот сможет выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки.

Также робот сможет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время. В мирное время комплекс будет применяться в случае возникновения аварий на опасных объектах.

Ранее в России были успешно проведены ходовые испытания боевого робота «Маркер» в полностью автономном режиме в зимних условиях.