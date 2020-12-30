В России провели испытания боевого робота «Маркер»

Короткая ссылка
В России успешно проведены ходовые испытания боевого робота «Маркер» в полностью автономном режиме в зимних условиях.
В России провели испытания боевого робота «Маркер»
  • РИА Новости
  • © Иван Сураев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

«В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяжённостью 30 км», — заявили в фонде.

Отмечается, что тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через лесостепь со снежным покровом.

Робот прибыл к заданному месту через полтора часа, он сам прокладывал и корректировал маршрут, опираясь на данные системы технического зрения, созданной на основе нейросетевых алгоритмов.

Ранее сообщалось, что в России ведётся доработка нового робототехнического комплекса «Капитан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить