В России провели испытания боевого робота «Маркер»

В России успешно проведены ходовые испытания боевого робота «Маркер» в полностью автономном режиме в зимних условиях.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

«В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяжённостью 30 км», — заявили в фонде.

Отмечается, что тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через лесостепь со снежным покровом.

Робот прибыл к заданному месту через полтора часа, он сам прокладывал и корректировал маршрут, опираясь на данные системы технического зрения, созданной на основе нейросетевых алгоритмов.

Ранее сообщалось, что в России ведётся доработка нового робототехнического комплекса «Капитан».