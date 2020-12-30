В России провели испытания боевого робота «Маркер»
- РИА Новости
- © Иван Сураев
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
«В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяжённостью 30 км», — заявили в фонде.
Отмечается, что тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через лесостепь со снежным покровом.
Робот прибыл к заданному месту через полтора часа, он сам прокладывал и корректировал маршрут, опираясь на данные системы технического зрения, созданной на основе нейросетевых алгоритмов.
Ранее сообщалось, что в России ведётся доработка нового робототехнического комплекса «Капитан».