Китай призвал США прояснить работу американских биолабораторий

Соединённые Штаты не дали никакого значимого ответа на просьбы пояснить работу американских биологических лабораторий, которые находятся в том числе у границ России и Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китайская сторона многократно призывала США дать чёткие пояснения относительно своей деятельности по биомилитаризации. На самом деле это вопрос обеспокоенности многих стран, в том числе и России, однако вызывает сожаление тот факт, что США не дали никакого значимого ответа», — сказала она, комментируя слова первого заместителя секретаря Совбеза России Юрия Аверьянова, который ранее высказался о возможном сценарии биологической атаки на Россию.

Хуа Чуньин отметила, что США опубликовали ежегодный доклад о соблюдении контроля над вооружениями. В нём говорились, что «вся деятельность США соответствует положениям Конвенции о запрете биологического оружия».

Однако в докладе не упоминалось о базе Форт-Детрик, которая «вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества», подчеркнула китайский дипломат.

«Мы вновь призываем США дать исчерпывающие разъяснения и принять меры для того, чтобы биологические лаборатории и связанная с ними деятельность были законными и транспарентными», — добавила она. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Как отмечал Аверьянов, приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России вызывает озабоченность.

По его словам, смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть «якобы по ошибке» выпущены в окружающую среду, что может привести к массовому поражению населения.

Кроме того, в апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что в мире «как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США». При этом, подчёркивал он, в основном это происходит у российских и китайских границ.