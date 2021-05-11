В Совбезе назвали возможный сценарий биологической атаки на Россию

Первый заместитель секретаря российского Совета безопасности Юрий Аверьянов рассказал в интервью РИА Новости о возможном сценарии биологической атаки на Россию.

«Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть «якобы по ошибке» выпущены в окружающую среду», — сказал он.

По его словам, это может привести к массовому поражению населения как приграничных государств, так и России.

В апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что в мире «как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США». При этом, подчёркивал он, в основном это происходит у российских и китайских границ.