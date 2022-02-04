В МИД России заявили о расхождении между заявлениями и действиями НАТО

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Заявления НАТО о готовности к диалогу расходятся с действиями альянса по «сдерживанию» России. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России заявили о расхождении между заявлениями и действиями НАТО
  • Legion-Media

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что страны НАТО не пойдут на компромисс с Россией в отношении основных принципов европейской безопасности, но готовы к диалогу по конкретным предложениям.

«Это мы слышим постоянно: за мир, за дружбу, а потом начинается — высылки дипломатов, очередные меры по усложнению работы или вообще приданию любым действиям невозможность реализации», — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что такие заявления членов НАТО не являются для России новостью. 

«Это как раз то самое, о чём мы говорили, когда дела расходятся с заявлениями», — подытожила дипломат.

Официальный представитель российского МИД Россия также заявила, что Москва делает всё возможное, чтобы вернуть США и НАТО к выполнению обязательств в сфере безопасности.

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