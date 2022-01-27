Глава МИД Дании Куфуд сообщил о готовности НАТО к диалогу с Россией по безопасности

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Страны НАТО не пойдут на компромисс с Россией в отношении основных принципов европейской безопасности, но готовы к диалогу по конкретным предложениям, заявил глава МИД Дании Еппе Куфуд.
Глава МИД Дании Куфуд сообщил о готовности НАТО к диалогу с Россией по безопасности
  • AP
  • © Darko Bandic

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с конкретными предложениями на столе. Теперь Россия должна выбрать дипломатию, а не конфронтацию», — написал он в Twitter.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе он предложил Москве провести серию консультаций по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО (СРН).

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