Глава МИД Дании Куфуд сообщил о готовности НАТО к диалогу с Россией по безопасности
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«Мы по-прежнему готовы к диалогу с конкретными предложениями на столе. Теперь Россия должна выбрать дипломатию, а не конфронтацию», — написал он в Twitter.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе он предложил Москве провести серию консультаций по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО (СРН).