Столтенберг предложил серию консультаций по безопасности в Совете Россия — НАТО
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«Мы предлагаем проводить взаимные брифинги на заседаниях СРН», — сказал он, отметив, что все 30 членов альянса выразили готовность к диалогу с Россией в рамках СРН в ближайшее время.
Столтенберг также заявил о необходимости принятия мер, которые которые поменяют ситуацию в лучшую сторону.
Кроме того, в НАТО нуждаются в серьёзном разговоре по контролю над вооружениями.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс в своём ответе России по гарантиям безопасности предложил восстановить дипломатические миссии сторон.