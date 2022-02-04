В МИД России заявили о работе над возвращением США и НАТО к обязательствам по безопасности
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«Мы делаем всё, чтобы вернуть партнёров, во-первых, к реальности, во-вторых, к выполнению своих обязательств», — приводит РИА Новости её слова.
Захарова добавила, что российские дипломаты занимаются не гаданием, а конкретной прикладной работой, которая нацелена на получение гарантий безопасности.
Ранее замгоссекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США настроены на серьёзные переговоры с Россией о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями.