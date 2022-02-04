Захарова призвала Париж обеспечить нормальные условия для работы RT France

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о расследовании французского регулятора в отношении телеканала RT France.

«Из публикации местных французских СМИ следует, что поводом для разбирательства послужили некие недостатки, якобы допущенные вещателем при подготовке репортажа о протестах, акции движения «жёлтые жилеты». Я понимаю, что пандемия коронавируса тяжело ударила по Франции и многие процессы там затормозились, но не настолько же. Когда эти протесты-то были?... Почему только сейчас вспомнили?» — сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что российская сторона рассчитывает на беспристрастное, справедливое, транспарентное рассмотрение этого дела.

«Призываем французские власти принять все надлежащие меры для обеспечения нормальных условий для профессиональной деятельности RT Francе», — сказала она.

Ранее руководитель RT France Ксения Фёдорова заявила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал RT во Франции.