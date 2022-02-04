Власти Мали не разрешат иностранным силам находиться в стране без «определённых условий»

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Мали больше не может разрешать иностранным силам находиться в стране без определённых условий, заявил премьер-министр Шогель Кокалла Майга.
Власти Мали не разрешат иностранным силам находиться в стране без «определённых условий»
  • AP

«Мы больше не можем разрешать иностранным силам находиться на нашей территории без заранее определённых условий. Мы больше не можем оставлять пространства для манёвров, которые могут позволить государствам отойти от договорённостей с нашей страной», — сказал он в интервью Anadolu.

31 января власти Мали дали послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Это произошло после того, как министр обороны Франции Флоранс Парли во время интервью France Inter допустила высказывания о том, что в Мали «правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна».

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок усомнилась, что миссия Вооружённых сил ФРГ в Мали не имеет шансов на успех, в том числе в свете высылки оттуда посла Франции.

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