Глава МИД ФРГ Бербок сомневается в успешности миссии бундесвера в Мали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что миссия Вооружённых сил ФРГ в Мали не имеет шансов на успех, в том числе в свете высылки оттуда посла Франции.

«Учитывая недавние шаги правительства Мали, мы должны честно спросить себя, существуют ли какие-либо предпосылки для успеха нашего совместного обязательства. Наша миссия не является самоцелью», — сказал Бербок в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Германские военные в Мали участвуют в двух миссиях: инструкторской EUTM и комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

В мае парламент Германии должен будет принять решение о продлении участия немецких военнослужащих в обеих миссиях.

31 января власти Мали дали послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Это произошло после того, как министр обороны Франции Флоранс Парли во время интервью France Inter допустила высказывания о том, что в Мали «правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна».

В сентябре прошлого года Национальный комитет по спасению народа Мали (CNSP), образованный мятежными военными, назначил бывшего министра обороны страны Ба Ндау новым президентом на переходный период.