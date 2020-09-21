Бывшего министра обороны Мали назначили президентом страны

Национальный комитет по спасению народа Мали (CNSP), образованный мятежными военными, назначил бывшего министра обороны страны Ба Ндау новым президентом на переходный период.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета в Twitter.

«Коллегия, созданная для определения лиц, которые будут руководить на время переходного периода, после обсуждения определила: господин Ба Ндау назначен президентом переходного периода, полковник Ассими Гойта — вице-президентом», — говорится в сообщении.

18 августа президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными в своих домах.

Позднее лидер Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке.

Совет Безопасности ООН осудил военный мятеж в Мали и призвал немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.