Бывшего министра обороны Мали назначили президентом страны
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета в Twitter.
«Коллегия, созданная для определения лиц, которые будут руководить на время переходного периода, после обсуждения определила: господин Ба Ндау назначен президентом переходного периода, полковник Ассими Гойта — вице-президентом», — говорится в сообщении.
18 августа президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными в своих домах.
Позднее лидер Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке.
Совет Безопасности ООН осудил военный мятеж в Мали и призвал немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.