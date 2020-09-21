Бывшего министра обороны Мали назначили президентом страны

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Национальный комитет по спасению народа Мали (CNSP), образованный мятежными военными, назначил бывшего министра обороны страны Ба Ндау новым президентом на переходный период.
Бывшего министра обороны Мали назначили президентом страны
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета в Twitter.

«Коллегия, созданная для определения лиц, которые будут руководить на время переходного периода, после обсуждения определила: господин Ба Ндау назначен президентом переходного периода, полковник Ассими Гойта — вице-президентом», — говорится в сообщении.

18 августа президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными в своих домах.

Позднее лидер Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке.

Совет Безопасности ООН осудил военный мятеж в Мали и призвал немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.

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