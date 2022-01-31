Власти Мали высылают посла Франции

Власти Мали дали послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает France 24.

🔴 BREAKING - Mali authorities give French ambassador 72 hours to leave the country https://t.co/AUZ3RCispDpic.twitter.com/4vftDoG6So — FRANCE 24 – Breaking (@BreakingF24) January 31, 2022

Как ранее сообщили в малийском МИД, посол Франции в Бамако был вызван во внешнеполитическое ведомство после критики французских властей в адрес переходного правительства африканской страны.

«После замечаний, сделанных французскими властями в адрес переходного правительства, посол Французской Республики в Мали Жоэль Мейер был вызван в МИД в понедельник, 31 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Как уточняется, министр обороны Франции Флоранс Парли во время интервью France Inter допустила высказывания о том, что в Мали «правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна».