Власти Мали высылают посла Франции

Короткая ссылка
Власти Мали дали послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает France 24.
Власти Мали высылают посла Франции
  • AP

Как ранее сообщили в малийском МИД, посол Франции в Бамако был вызван во внешнеполитическое ведомство после критики французских властей в адрес переходного правительства африканской страны.

«После замечаний, сделанных французскими властями в адрес переходного правительства, посол Французской Республики в Мали Жоэль Мейер был вызван в МИД в понедельник, 31 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Как уточняется, министр обороны Франции Флоранс Парли во время интервью France Inter допустила высказывания о том, что в Мали «правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить