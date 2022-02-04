В Госдепе объяснили отказ перечислить имена попавших под новые санкции граждан Белоруссии
- AFP
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В Госдепе аргументировали отказ перечислить имена граждан Белоруссии, попавших под санкции, конфиденциальностью таких данных.
«В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», — сообщил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов».
При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.
В декабре Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.
Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.