В Госдепе объяснили отказ перечислить имена попавших под новые санкции граждан Белоруссии

В Госдепе аргументировали отказ перечислить имена граждан Белоруссии, попавших под санкции, конфиденциальностью таких данных.

В Госдепе аргументировали отказ перечислить имена граждан Белоруссии, попавших под санкции, конфиденциальностью таких данных.

«В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», — сообщил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов».

При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.

В декабре Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.