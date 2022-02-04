Блинкен: военное соглашение со Словакией не означает «реального присутствия» в стране США

Подписанное военное соглашение между Словакией и США не означает, что на территории государства будут присутствовать американские силы и не ведёт к появлению в стране постоянных баз Соединённых Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Дипломат подчеркнул, что документ был написан представителями обеих стран как полноправными равными партнёрами.

«Оно (соглашение. — RT) отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии», — цитирует Блинкена РИА Новости.

На церемонию подписания соглашения в Вашингтон прибыли глава словацкого МИД Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь.

Ранее в Sky News сообщали об обсуждении странами-членами НАТО возможности формирования боевого подразделения на территории Словакии численностью около тысячи человек.

24 января стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.