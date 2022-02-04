В мире за сутки выявили более 12,5 тысяч летальных исходов от коронавируса

За сутки в мире зарегистрировали более 12,5 тыс. случаев смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованной на официальном сайте ВОЗ информации, к настоящему времени известно о 383 509 779 инфицированных и 5 690 824 умерших от COVID-19.

За сутки прирост заболевших возрос на 3 015 863, число летальных исходов — на 12 513.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

В организации также получили информацию о новом COVID-19 под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Как отмечается, опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.