Танкер Tresta Star сел на мель у берегов острова Реюньон

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У берегов заморской территории Франции острова Реюньон сел на мель танкер Tresta Star под флагом Маврикия.
Танкер Tresta Star сел на мель у берегов острова Реюньон
  • AFP
  • © Richard BOUHET

«Циклон «Батсирэ»: маврикийское судно Tresta Star село на мель близ города Сен-Филипп в 30 м от берега. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении префектуры Реюньона в Twitter.

Отмечается, что эвакуация экипажа танкера проходит в крайне сложных условиях.

В сентябре на севере Каспийского моря в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший в Азербайджан.

Движение по каналу не приостанавливалось.

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