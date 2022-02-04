Танкер Tresta Star сел на мель у берегов острова Реюньон
- AFP
- © Richard BOUHET
«Циклон «Батсирэ»: маврикийское судно Tresta Star село на мель близ города Сен-Филипп в 30 м от берега. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении префектуры Реюньона в Twitter.
Отмечается, что эвакуация экипажа танкера проходит в крайне сложных условиях.
В сентябре на севере Каспийского моря в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший в Азербайджан.
Движение по каналу не приостанавливалось.