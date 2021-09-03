Танкер сел на мель на севере Каспийского моря

На севере Каспийского моря в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший в Азербайджан.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Астраханской области в разделе оперативной информации.

«Судовой экипаж — 12 человек, пострадавших нет, запас еды (воды) на 14 суток. Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет. Организовано взаимодействие с МСКЦ, администрацией морского порта «Астрахань», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС отметили, что движение по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу не приостанавливалось.

В начале августа в порту Астрахани сел на мель иранский сухогруз Paya. В результате ЧП никто не пострадал, повреждений судна не выявлено.