Танкер сел на мель на севере Каспийского моря

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На севере Каспийского моря в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший в Азербайджан.
Танкер сел на мель на севере Каспийского моря
  • © Главное управление МЧС России по Астраханской области

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Астраханской области в разделе оперативной информации.

«Судовой экипаж — 12 человек, пострадавших нет, запас еды (воды) на 14 суток. Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет. Организовано взаимодействие с МСКЦ, администрацией морского порта «Астрахань», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС отметили, что движение по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу не приостанавливалось.

В начале августа в порту Астрахани сел на мель иранский сухогруз Paya. В результате ЧП никто не пострадал, повреждений судна не выявлено.

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