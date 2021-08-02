Иранский сухогруз сел на мель в порту Астрахани

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Иранский сухогруз Paya сел на мель в порту Астрахани. Как сообщили в экстренных службах региона, в результате ЧП никто не пострадал, навигация судов не нарушена.
Иранский сухогруз сел на мель в порту Астрахани
  • ©30.mchs.gov.ru

«Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад. При выходе из порта сухогруз сел на мель. На его борту находится экипаж из 12 человек, никто из них не пострадал», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что груза на борту не было.

«Корпус не повреждён, загрязнения акватории нет. Движение судов по каналу осуществляется без ограничений», — сказали в службе.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге более 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, которое село на мель в акватории Невы.

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