Иранский сухогруз сел на мель в порту Астрахани

Иранский сухогруз Paya сел на мель в порту Астрахани. Как сообщили в экстренных службах региона, в результате ЧП никто не пострадал, навигация судов не нарушена.

«Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад. При выходе из порта сухогруз сел на мель. На его борту находится экипаж из 12 человек, никто из них не пострадал», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что груза на борту не было.

«Корпус не повреждён, загрязнения акватории нет. Движение судов по каналу осуществляется без ограничений», — сказали в службе.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге более 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, которое село на мель в акватории Невы.