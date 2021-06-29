В Петербурге с севшего на мель судна эвакуировали более 70 человек
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Об этом информирует пресс-служба городского ГУМЧС.
«В Центральном районе у Смольной набережной, 42 в акватории Невы произошла посадка на мель прогулочного судна «Моя мечта» (тип «Москва 10»)», — заявили в МЧС.
По уточнённой информации, на борту находились 85 человек, в том числе 63 ребёнка.
«Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек», — отмечается в сообщении.
В МЧС добавили, что на борту остался экипаж из семи человек. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись теплоход и маломерное судно.