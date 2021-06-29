В Петербурге с севшего на мель судна эвакуировали более 70 человек

В Санкт-Петербурге более 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, которое село на мель в акватории Невы.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУМЧС.

«В Центральном районе у Смольной набережной, 42 в акватории Невы произошла посадка на мель прогулочного судна «Моя мечта» (тип «Москва 10»)», — заявили в МЧС.

По уточнённой информации, на борту находились 85 человек, в том числе 63 ребёнка.

«Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек», — отмечается в сообщении.

В МЧС добавили, что на борту остался экипаж из семи человек. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись теплоход и маломерное судно.