В Петербурге столкнулись теплоход и маломерное судно

В Санкт-Петербурге в акватории Невы произошло столкновение теплохода и маломерного судна. Пострадавших нет.

Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.

«По предварительным сведениям, вечером 22 июня 2021 года в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись 2 судна — теплоход «Нева-1» и маломерное судно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения маломерное судно, на котором находились шесть человек, затонуло. Все указанные граждане были спасены.

СК проводит проверку.

В начале июня сообщалось, что в районе острова Поджабный в Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход.