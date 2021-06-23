В Петербурге столкнулись теплоход и маломерное судно
Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.
«По предварительным сведениям, вечером 22 июня 2021 года в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись 2 судна — теплоход «Нева-1» и маломерное судно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения маломерное судно, на котором находились шесть человек, затонуло. Все указанные граждане были спасены.
СК проводит проверку.
В начале июня сообщалось, что в районе острова Поджабный в Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход.