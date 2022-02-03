В МИД ФРГ заявили о напряжённости в отношениях с Россией из-за мер против Deutsche Welle

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Меры России в отношении Deutsche Welle приводят к возникновению напряжённости в российско-германских отношениях. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.
В МИД ФРГ заявили о напряжённости в отношениях с Россией из-за мер против Deutsche Welle
  • © Malte Ossowski/SVEN SIMON
  • Legion-Media

«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют новую напряжённость для германо-российских отношений», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы МИД ФРГ. 

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

В полученном 2 февраля компанией RT DE Productions в Берлине документе говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме немецкого медиарегулятора MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

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