В ЕС изучают решение Белоруссии запретить транзит товаров из Литвы
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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.
«В настоящее время мы изучаем это решение и оцениваем меры», — сказал собеседник.
2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.
Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.
Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.