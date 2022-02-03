В ЕС изучают решение Белоруссии запретить транзит товаров из Литвы

В ЕС изучают решение Белоруссии запретить железнодорожный транзит определённых товаров по своей территории из Литвы.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

«В настоящее время мы изучаем это решение и оцениваем меры», — сказал собеседник.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.