В ЕС изучают решение Белоруссии запретить транзит товаров из Литвы

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В ЕС изучают решение Белоруссии запретить железнодорожный транзит определённых товаров по своей территории из Литвы.
В ЕС изучают решение Белоруссии запретить транзит товаров из Литвы
  • ©Daniel Day
  • Gettyimages.ru

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

«В настоящее время мы изучаем это решение и оцениваем меры», — сказал собеседник.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.

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