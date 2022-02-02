В Белоруссии прокомментировали решение Литвы о запрете транзита белорусских удобрений

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В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что решение Литвы о прекращении транзита белорусского удобрения хлоркалия по своей территории в морские порты расценивается как элемент гибридной агрессии в отношении экономики страны.
В Белоруссии прокомментировали решение Литвы о запрете транзита белорусских удобрений
  • © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

«Данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Белоруссии», — сказано в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что это направлено на причинение экономического ущерба «белорусскому народу».

«Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны», — подчёркивается в тексте заявления.

Уточняется, что ряд юридических документов (Соглашение от 3 апреля 2000 года об условиях транзита грузов Белоруссии с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры Литвы, Конвенция ООН по морскому праву) обязывает Литву предоставить Белоруссии транзит как стране, не имеющей выхода к морю.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.

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