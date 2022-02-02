В Белоруссии прокомментировали решение Литвы о запрете транзита белорусских удобрений
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«Данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Белоруссии», — сказано в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что это направлено на причинение экономического ущерба «белорусскому народу».
«Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны», — подчёркивается в тексте заявления.
Уточняется, что ряд юридических документов (Соглашение от 3 апреля 2000 года об условиях транзита грузов Белоруссии с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры Литвы, Конвенция ООН по морскому праву) обязывает Литву предоставить Белоруссии транзит как стране, не имеющей выхода к морю.
2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.
Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.
Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.