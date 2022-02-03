В МИД КНР рассказали о дружбе и доверии между Путиным и Си Цзиньпином

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным установились дружеские и доверительные отношения.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Завтра председатель Си Цзиньпин и президент Путин проведут свою первую за более чем два года офлайн-встречу, чтобы реализовать «Соглашение о зимних Олимпийских играх», и проведут «новогоднюю встречу», чтобы определить план китайско-российских отношений в постэпидемический период», — говорится на сайте МИД Китая.

По словам главы МИД КНР, нынешняя эпоха отражает высокий уровень стратегического сотрудничества между двумя странами и «высокий уровень взаимного доверия и дружбы между главами двух государств».

Ранее российский лидер назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.