Президент Фернандес: Аргентина должна исключить зависимость от США и МВФ

Аргентина должна исключить зависимость от США и МВФ и открывать новые возможности в сотрудничестве с Россией, считает аргентинский президент Альберто Фернандес. Такое мнение он выразил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Аргентина сталкивается с непростой ситуацией, потому что у нас серьёзная внешняя задолженность, и экономическая ситуация тоже непростая», — подчеркнул аргентинский президент.

Он напомнил, что с 1990-х годов Аргентина ориентировалась на США, а экономика страны во многом зависела от отношений с Вашингтоном.

«Я очень настойчиво выступаю за то, чтобы Аргентина всё-таки избавилась от этой зависимости — от МВФ и США. И чтобы мы открывали новые возможности, в частности, в сотрудничестве с Россией. Я заверяю, что мы очень хотим развивать сотрудничество с Россией», — заявил Фернандес, слова которого приводит РИА Новости.

3 февраля Владимир Путин и Альберто Фернандес проводят встречу, они планируют обсудить сотрудничество в сферах фармацевтики и энергетики.