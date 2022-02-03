Президент Фернандес: Аргентина должна исключить зависимость от США и МВФ
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«Аргентина сталкивается с непростой ситуацией, потому что у нас серьёзная внешняя задолженность, и экономическая ситуация тоже непростая», — подчеркнул аргентинский президент.
Он напомнил, что с 1990-х годов Аргентина ориентировалась на США, а экономика страны во многом зависела от отношений с Вашингтоном.
«Я очень настойчиво выступаю за то, чтобы Аргентина всё-таки избавилась от этой зависимости — от МВФ и США. И чтобы мы открывали новые возможности, в частности, в сотрудничестве с Россией. Я заверяю, что мы очень хотим развивать сотрудничество с Россией», — заявил Фернандес, слова которого приводит РИА Новости.
3 февраля Владимир Путин и Альберто Фернандес проводят встречу, они планируют обсудить сотрудничество в сферах фармацевтики и энергетики.