Путин и президент Аргентины Фернандес проведут переговоры 3 февраля

Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес 3 февраля обсудят сотрудничество в сферах фармацевтики и энергетики, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких... сферах, как энергетика, в том числе атомная и возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура», — заявил он.

По словам Ушакова, стороны также обсудят сотрудничество между государствами в политической, торгово-экономической и культурной областях.

Ранее Фернандес в эксклюзивном интервью RT поблагодарил Россию за поставку вакцины «Спутник V».