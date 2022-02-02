Путин и президент Аргентины Фернандес проведут переговоры 3 февраля

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Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес 3 февраля обсудят сотрудничество в сферах фармацевтики и энергетики, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин и президент Аргентины Фернандес проведут переговоры 3 февраля
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

«Будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких... сферах, как энергетика, в том числе атомная и возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура», — заявил он.

По словам Ушакова, стороны также обсудят сотрудничество между государствами в политической, торгово-экономической и культурной областях.

Ранее Фернандес в эксклюзивном интервью RT поблагодарил Россию за поставку вакцины «Спутник V». 

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