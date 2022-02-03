Путин отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с аргентинским коллегой Фернандесом

Президент России Владимир Путин отправится на Олимпиаду в Пекин вместе со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

Российский лидер отметил, что у Фернандеса «короткое на этот раз время пребывания в России» из-за пандемии.

«Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал Путин на встрече с аргентинским лидером.

Он добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения, пишет РИА Новости.

3 февраля Путин и Фернандес проводят встречу, они планируют обсудить сотрудничество в сферах фармацевтики и энергетики.

Как ожидается, в Китае Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.