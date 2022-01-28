Си Цзиньпин проведёт встречи с Путиным и другими лидерами

В МИД Китая заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведёт приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведёт соответствующие двусторонние мероприятия», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.