Си Цзиньпин проведёт встречи с Путиным и другими лидерами

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В МИД Китая заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.
Си Цзиньпин проведёт встречи с Путиным и другими лидерами
  • AP

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведёт приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а  также руководителей международных организаций. Кроме того, проведёт соответствующие двусторонние мероприятия», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.

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