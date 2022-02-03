Песков: тема саммита «пятёрки» СБ ООН остаётся на повестке дня

Саммит постоянных членов Совбеза ООН остаётся на повестке дня, но пока практических решений по этой встрече нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сама по себе тема саммита «пятёрки» остаётся на нашей повестке дня, но в прикладном плане результатов по определению возможных перспектив этой встречи нет», — сказал Песков.

3 января Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятёрки» необходим и после их совместного заявления.

В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что саммит стран «пятёрки» СБ ООН «состоится, причём в очном формате».