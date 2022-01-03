Песков заявил о необходимости проведения саммита лидеров «ядерной пятёрки»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятёрки» необходим и после их совместного заявления.
Песков заявил о необходимости проведения саммита лидеров «ядерной пятёрки»
  • © Пресс-служба президента РФ

«Заявление лидеров «ядерной пятёрки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее президентом России Владимиром Путиным) всё ещё необходим», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее пять лидеров ядерных держав — России, США, Китая, Великобритании и Франации — опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление было создано по инициативе российской стороны.

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