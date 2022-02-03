Путин рассказал о принципах сотрудничества России и Китая
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Статья российского президента опубликована на сайте Кремля.
«Прежде всего — это равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», — отметил Путин.
По его словам, «именно на этих принципах Россия и Китай год от года последовательно, в духе преемственности углубляют политический диалог».
Путин также добавил, что Россия и Китай занимают близкие позиции по подходам к решению глобальных и региональных проблем.
Российский лидер также заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее.
Ранее Путин назвал отношения двух стран образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.