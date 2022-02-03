В Госдепе США выразили надежду на новые контакты с Россией по гарантиям безопасности

Соединённые Штаты надеются на новые дипломатические контакты с Россией после получения её ответа на инициативы по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем надеяться... что после получения российского ответа будет возможность для дальнейшего дипломатического взаимодействия», — приводит РИА Новости заявление Прайса.

Дату и место предполагаемых консультаций он не сообщил.

Лавров накануне провёл телефонный разговор с госсекретарём Энтони Блинкеном. Документ, которого ждут американцы, является реакцией на их предложения по безопасности в Европе, направленные, в свою очередь, в ответ на российские инициативы.

Ранее газета El País сообщила, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

Позднее стало известно, что опубликованные в испанской газете El Pais документы, касающиеся ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, являются подлинными.