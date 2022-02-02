В Госдепе подтвердили подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО России

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что документы, касающиеся ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, опубликованные в испанской газете El Pais, являются подлинными.
В Госдепе подтвердили подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО России
  • AP
  • © Susan Walsh

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны США Джон Кирби, комментируя материал газеты El País, заявил, что Вашингтон не публиковал свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

В Кремле также заявили, что Россия не публиковала никаких документов, касающихся ответов США и НАТО на российские предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.

В НАТО не стали комментировать опубликованный газетой El País документ с ответом США и альянса на предложения России по гарантиям безопасности.

2 февраля газета El País сообщила, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

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