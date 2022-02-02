Генсек НАТО приветствовал решение США о дополнительной отправке военных в Европу
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Об этом сообщает ТАСС.
«Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне», — сказано в заявлении генсека НАТО.
По его словам, эти силы позволят дополнить другие недавние усилия США для общей обороны — например, приведение в повышенную готовность 8,5 тыс. американских военнослужащих.
Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».
Замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что решение США о переброске своих военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряжённость.