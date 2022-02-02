Генсек НАТО приветствовал решение США о дополнительной отправке военных в Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Соединённых Штатов о направлении дополнительных военных сил в Германию, Польшу и Румынию.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне», — сказано в заявлении генсека НАТО.

По его словам, эти силы позволят дополнить другие недавние усилия США для общей обороны — например, приведение в повышенную готовность 8,5 тыс. американских военнослужащих.

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

Замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что решение США о переброске своих военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряжённость.