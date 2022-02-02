Президент Хорватии заявил, что Британия подталкивает Украину к конфликту с Россией

Британские власти из-за внутриполитических сложностей и отношений с США подталкивают Украину к конфликту с Россией, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Он отметил, что Великобритания сейчас переживает серьёзный политический кризис, а премьер-министр Борис Джонсон «сидит на политической бомбе замедленного действия».

«Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент Зеленский это понял», — цитирует Милановича РИА Новости.

По мнению хорватского лидера, Украину вводят в заблуждение и безответственно подстрекают.

«(Украину. — RT) держат заложником отношений Лондона, который стал силой второго порядка, и Вашингтона», — добавил он.

Ранее украинский президент назвал ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.