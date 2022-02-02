Посольство Черногории в Москве подтвердило получение ноты от России

Представитель посольства Черногории в Москве подтвердил получение дипмиссией ноты от российской стороны о запрете на въезд на территорию государства для госсекретаря МВД.

«Посольство Черногории в Российской Федерации получило ноту от российской стороны и проинформировало компетентные органы Черногории об этом. На данный момент официального ответа от Черногории не поступало», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в ответ на предоставление этой страной политического убежища Тельману Исмаилову.

Он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».