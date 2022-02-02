Депутат Водолацкий назвал фантастикой опубликованный в СМИ ответ США по безопасности

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT ответ НАТО и США на российские предложения о гарантиях безопасности, опубликованные испанской газетой El País.
Депутат Водолацкий назвал фантастикой опубликованный в СМИ ответ США по безопасности
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это ответ из области фантастики или какой-нибудь детской сказки. Идите туда, не знаю зачем, и принесите то, не знаю что. Один к одному», — считает парламентарий.

Он уверен, что ответ США дан «в стиле американской дипломатии». 

«Если нет желания решать какие-то вопросы, а их нужно затянуть, то такие моменты могут произойти... Ответ на наши предложения аморфный, и он не удовлетворяет российскую сторону, потому что он не обеспечивает нашу безопасность», — добавил Водолацкий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия не публиковала никаких документов, касающихся ответов США и НАТО на российские предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что в данном случае с публикацией соответствующих сообщений в газете El País «гадать на кофейной гуще» — не дело Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить