Депутат Водолацкий назвал фантастикой опубликованный в СМИ ответ США по безопасности

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT ответ НАТО и США на российские предложения о гарантиях безопасности, опубликованные испанской газетой El País.

«Это ответ из области фантастики или какой-нибудь детской сказки. Идите туда, не знаю зачем, и принесите то, не знаю что. Один к одному», — считает парламентарий.

Он уверен, что ответ США дан «в стиле американской дипломатии».

«Если нет желания решать какие-то вопросы, а их нужно затянуть, то такие моменты могут произойти... Ответ на наши предложения аморфный, и он не удовлетворяет российскую сторону, потому что он не обеспечивает нашу безопасность», — добавил Водолацкий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия не публиковала никаких документов, касающихся ответов США и НАТО на российские предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что в данном случае с публикацией соответствующих сообщений в газете El País «гадать на кофейной гуще» — не дело Кремля.