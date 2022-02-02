Аналитик Подберёзкин назвал «пустыми» опубликованные в СМИ тезисы США и НАТО

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT заявление испанской газеты El País о том, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

Подберёзкин пояснил, что считает опубликованные тезисы «абсолютно пустыми».

«Они предназначены для того, чтобы просто продемонстрировать готовность к разговору, не более того. Фактически все предложения России были проигнорированы. Все опасения в отношении безопасности были также проигнорированы. Все так называемые обещания обсудить какие-то вопросы — это не более чем обещания о чём-то поговорить», — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что, например, о ракетах средней и меньшей дальности можно было поговорить «ещё лет пять назад».

Ранее газета El País опубликовала ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не публиковала документы.

Он подчеркнул, что в случае с публикацией соответствующих сообщений в газете «гадать на кофейной гуще» — это не дело Кремля.