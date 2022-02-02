Глава МИД Нидерландов Хукстра встретился с экспертами ССГ на Украине по делу MH17

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра встретился на Украине с экспертами Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году в Донбассе.

«Важная и содержательная встреча с экспертами Совместной следственной группы. Нидерланды остаются привержены поиску правды и установлению справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их близких. Мы ценим продолжающееся тесное сотрудничество Украины», — написал дипломат в Twitter.

Ранее нидерландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.