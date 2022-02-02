El País: США предложили России вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии
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НАТО также призывает Россию к срочной деэскалации ситуации на Украине.
Взамен НАТО и США предлагают начало «содержательного диалога» о контроле над вооружениями, в том числе ракетными, предотвращении военных инцидентов и наблюдении за учениями.
Ранее сообщалось, что в распоряжении испанской газеты El País оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.
26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.