El País: США предложили России вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии

В документах, опубликованных испанской газетой El País, говорится, что США и НАТО в письменном ответе на гарантии безопасности предложили России вывод российских войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

НАТО также призывает Россию к срочной деэскалации ситуации на Украине.

Взамен НАТО и США предлагают начало «содержательного диалога» о контроле над вооружениями, в том числе ракетными, предотвращении военных инцидентов и наблюдении за учениями.

Ранее сообщалось, что в распоряжении испанской газеты El País оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.