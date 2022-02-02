Политолог Почта назвал программу США по защите прав человека на Украине освоением страны

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Анастасия Белоусова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал программу США по защите прав человека на Украине, на которую планируется выделить $400 тыс.
Политолог Почта назвал программу США по защите прав человека на Украине освоением страны
  • globallookpress.com
  • © Pavlo Gonchar

По мнению политолога, это стандартная процедура для тех стран, с которыми США начинают тесно сотрудничать.

«С Украиной очень плотно работают самые различные западные структуры. На самом деле продолжается освоение Украины Западом. Это часть такого широкого плана по тому, чтобы не дать, как им кажется, возродить Советский Союз», — заявил Почта.

Ранее RT ознакомился с грантом Госдепартамента США, в котором говорится о намерении выделить до $400 тыс. на программу по защите прав человека на Украине.

Программа может быть сосредоточена на защите прав представителей ЛГБТ-сообщества, религиозных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещённых лиц, а также других «уязвимых и маргинализованных групп».

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