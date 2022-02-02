Fakt: польский генерал Скшипчак отметил угрозу Западу со стороны российских «Искандеров»

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с порталом Fakt отметил уязвимость Запада перед российскими ракетными комплексами «Искандер-М» .

«У нас нет систем, чтобы их («Искандеры-М». — RT) сбить. Я даже не знаю, если бы у нас были «Пэтриоты», справились бы мы», — цитирует его ИноТВ.

Скшипчак выразил опасение, что пусковые установки «Искандер» могут быть дополнительно защищены зенитными комплексами С-400.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предложили России организовать инспекцию военных баз НАТО в Румынии и Польше на предмет отсутствия там крылатых ракет.