Bloomberg: США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Румынии и Польше

США предложили России организовать инспекцию военных баз НАТО в Румынии и Польше на предмет отсутствия там крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что речь идёт о многоцелевых крылатых ракетах «Томагавк».

В ответ США надеются, что Россия «предоставит аналогичную информацию об определённых военных базах» на своей территории, отмечает Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьёзной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе.