Bloomberg: США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Румынии и Польше
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«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что речь идёт о многоцелевых крылатых ракетах «Томагавк».
В ответ США надеются, что Россия «предоставит аналогичную информацию об определённых военных базах» на своей территории, отмечает Bloomberg.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьёзной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе.