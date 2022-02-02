Bloomberg: США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Румынии и Польше

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США предложили России организовать инспекцию военных баз НАТО в Румынии и Польше на предмет отсутствия там крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Румынии и Польше
  • AP
  • © Alik Keplicz

«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что речь идёт о многоцелевых крылатых ракетах «Томагавк». 

В ответ США надеются, что Россия «предоставит аналогичную информацию об определённых военных базах» на своей территории, отмечает Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьёзной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе.

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