Блинкен заявил Лаврову о готовности США к серьёзной дипломатической работе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьёзной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Блинкен заявил Лаврову о готовности США к серьёзной дипломатической работе
  • AP
  • © Brendan Smialowski

«Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьёзном дипломатическом уровне», — сказал Прайс.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь также заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

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