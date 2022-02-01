Блинкен заявил Лаврову о готовности США к серьёзной дипломатической работе
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«Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьёзном дипломатическом уровне», — сказал Прайс.
Ранее сообщалось, что американский госсекретарь также заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.
26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.