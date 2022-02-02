Постпред США Томас-Гринфилд заявила об отличиях в риторике Вашингтона и Киева

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC отметила разницу в риторике американских и украинских властей относительно ситуации вокруг Украины.

«У нас были интенсивные дискуссии с украинским правительством, с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским, с министром иностранных дел. Я встретилась здесь, в Нью-Йорке, с постпредом Украины, который вчера присутствовал на нашем заседании. Итак, я думаю, что мы согласны с точки зрения того, что мы видим. Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, — на этот счёт споров нет», — цитирует Томас-Гринфилд РИА Новости.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.