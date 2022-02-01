Пентагон пока не готов объявить о начале переброски военных в Европу
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Об этом сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине», — сказал Кирби на брифинге.
Накануне Пентагон сообщил, что ещё не получил приказа о начале переброски американских военных в Европу.
29 января президент США Джо Байден рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.