Пентагон пока не готов объявить о начале переброски военных в Европу

Пентагон пока не готов объявить о начале переброски войск США в Европу на фоне украинского кризиса, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине», — сказал Кирби на брифинге.

Накануне Пентагон сообщил, что ещё не получил приказа о начале переброски американских военных в Европу.

29 января президент США Джо Байден рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.