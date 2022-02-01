Пентагон пока не готов объявить о начале переброски военных в Европу

Короткая ссылка
Пентагон пока не готов объявить о начале переброски войск США в Европу на фоне украинского кризиса, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
Пентагон пока не готов объявить о начале переброски военных в Европу
  • globallookpress.com
  • © Capt. Robyn Haake/Planetpix

Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине», — сказал Кирби на брифинге.

Накануне Пентагон сообщил, что ещё не получил приказа о начале переброски американских военных в Европу.

29 января президент США Джо Байден рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить