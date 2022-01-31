Пентагон пока не получал приказ о начале переброски американских военных в Европу
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«Они не получали приказа о развёртывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО. — RT)», — сказал Кирби на брифинге, его слова приводит РИА Новости.
Кирби допустил, что президент Джо Байден мог говорить о дополнительных американских контингентах для развёртывания на основе договорённостей с отдельными странами.
Ранее президент США рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.
Как отмечал глава Пентагона Ллойд Остин, военнослужащие США не будут принимать участия в каких-либо боевых действиях на территории Украины.