Пентагон пока не получал приказ о начале переброски американских военных в Европу

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Пентагон ещё не получил приказ о начале переброски американских военных в Европу, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Пентагон пока не получал приказ о начале переброски американских военных в Европу
  • AFP
  • © MANDEL NGAN

«Они не получали приказа о развёртывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО. — RT)», — сказал Кирби на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Кирби допустил, что президент Джо Байден мог говорить о дополнительных американских контингентах для развёртывания на основе договорённостей с отдельными странами.

Ранее президент США рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.

Как отмечал глава Пентагона Ллойд Остин, военнослужащие США не будут принимать участия в каких-либо боевых действиях на территории Украины.

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