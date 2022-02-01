Посольство России в Гвинее-Бисау рекомендовало россиянам не покидать дома

Посольство России в Гвинее-Бисау рекомендует находящимся в этой стране россиянам не покидать свои дома.

«Нашим соотечественникам дана рекомендация не покидать свои жилые дома», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «за помощью никто из них не обращался».

Ранее СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба.

По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания совета министров под председательством президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с осуждением стрельбы. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота».