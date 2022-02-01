Посольство России в Гвинее-Бисау рекомендовало россиянам не покидать дома

Короткая ссылка
Посольство России в Гвинее-Бисау рекомендует находящимся в этой стране россиянам не покидать свои дома.
Посольство России в Гвинее-Бисау рекомендовало россиянам не покидать дома
  • AFP
  • © AFPTV TEAMS

«Нашим соотечественникам дана рекомендация не покидать свои жилые дома», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «за помощью никто из них не обращался».

Ранее СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания слышна стрельба.

По информации Radio France Internationale, автоматная стрельба произошла во время заседания совета министров под председательством президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с осуждением стрельбы. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить