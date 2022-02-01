Премьер Венгрии Орбан: санкции Запада против России неприемлемы
- РИА Новости
«Российская экономика после санкций очень хорошо выстояла... Она намного сильнее, чем об этом принято думать на Западе», — сказал Орбан.
Он отметил, что политика санкций нанесла Венгрии намного больший ущерб, чем самой России.
«Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы ранее поставляли свой товар. То есть мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом», — сказал он, подчеркнув, что политика санкций оказывает противоположное воздействие.
Как ранее отметили в МИД России, импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.
В начале декабря российский лидер во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.