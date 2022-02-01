Премьер Венгрии Орбан: санкции Запада против России неприемлемы

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Санкции Запада против России неприемлемы, они не достигают цели, заявил венгерский премьер-министр Виктор Обран после встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.
Премьер Венгрии Орбан: санкции Запада против России неприемлемы
  • РИА Новости

«Российская экономика после санкций очень хорошо выстояла... Она намного сильнее, чем об этом принято думать на Западе», — сказал Орбан.

Он отметил, что политика санкций нанесла Венгрии намного больший ущерб, чем самой России.

«Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы ранее поставляли свой товар. То есть мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом», — сказал он, подчеркнув, что политика санкций оказывает противоположное воздействие.

Как ранее отметили в МИД России, импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.

В начале декабря российский лидер во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.

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