Санкции Запада против России неприемлемы, они не достигают цели, заявил венгерский премьер-министр Виктор Обран после встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

«Российская экономика после санкций очень хорошо выстояла... Она намного сильнее, чем об этом принято думать на Западе», — сказал Орбан.

Он отметил, что политика санкций нанесла Венгрии намного больший ущерб, чем самой России.

«Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы ранее поставляли свой товар. То есть мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом», — сказал он, подчеркнув, что политика санкций оказывает противоположное воздействие.

Как ранее отметили в МИД России, импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.

В начале декабря российский лидер во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.